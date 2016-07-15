Водіїв на українських дорогах очікує дуже спекотна погода, у західних областях пройдуть дощі

13:02, 15 липня 2016
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На дорогах України температура підніметься до +40°. У західних областях пройдуть дощі з грозами.

georgiysidun.blogspot.com
На дорогах України до +40° / georgiysidun.blogspot.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +35°. Завтра на цьому маршруті сонячно. Температура в суботу +31°...+36°. У неділю на одеському опадів не очікується до +36°.

На вихідних українців очікує екстремальна спека: на сході до +40° (карта)

На трасі Київ - Ужгород сьогодні малохмарно, температура в дорозі +22°... +32°. Завтра на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +31°. У неділю на цьому напрямку очікуються опади, температура в дорозі +21°...+35°.

На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі +23°...+35°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати сонячна погода, температура +31°...+36°. У неділю без опадів, +36°.

На Маріупольському напрямку опадів не очікується, температура +32°...+37°. Завтра по цьому маршруту сонячно. У неділю ясно, температура підніметься до +40°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі. Температура в дорозі до +23°... +32°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю очікуються дощі, температура до 35 градусів тепла.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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