Водіїв на українських дорогах очікує дуже спекотна погода, у західних областях пройдуть дощі
На дорогах України температура підніметься до +40°. У західних областях пройдуть дощі з грозами.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +35°. Завтра на цьому маршруті сонячно. Температура в суботу +31°...+36°. У неділю на одеському опадів не очікується до +36°.
На вихідних українців очікує екстремальна спека: на сході до +40° (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні малохмарно, температура в дорозі +22°... +32°. Завтра на цьому маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +31°. У неділю на цьому напрямку очікуються опади, температура в дорозі +21°...+35°.
На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі +23°...+35°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати сонячна погода, температура +31°...+36°. У неділю без опадів, +36°.
На Маріупольському напрямку опадів не очікується, температура +32°...+37°. Завтра по цьому маршруту сонячно. У неділю ясно, температура підніметься до +40°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі. Температура в дорозі до +23°... +32°. У суботу на цьому маршруті без опадів. У неділю очікуються дощі, температура до 35 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°