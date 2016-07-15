У Львівській області чоловік загинув від ураження блискавкою

13:21, 15 липня 2016
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У Львівській області 48-річний чоловік загинув від ураження блискавкою.

фото УНИАН
У Львівській області 48-річний чоловік загинув від ураження блискавкою / УНІАН

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 14 липня близько 19:30 в селі Немилsв Радехівського району в полі блискавкою був смертельно уражений 48-річний місцевий житель.

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Нагадаємо, у Львівській області в результаті негоди знеструмлено 23 населених пункти у трьох районах.

Аварійно-відновлювальні роботи почалися з настанням світлого часу доби 15 липня.

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