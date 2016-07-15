В Японії через повені евакуюють місцеве населення

У середу і четвер в Японії пройшли сильні дощі, які викликали повені.

Reuters

Через повені місцева влада вирішила евакуювати 65 тис. осіб, передає Al Jazeera.

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У місті Міядзакі на острові Кюсю за четвер випало 75 мм опадів, у Хіросімі - 99 мм.

На острові Цусіма за 48 годин випало понад 300 мм опадів. За словами місцевих синоптиків, такий сильний дощ тут буває рідше, ніж раз на 50 років.

За прогнозами метеорологів, погодні умови в Японії повинні нормалізуватися в понеділок.

Нагадаємо, у Китаї через тайфун "Непартак" загинули 69 людей, ще шестеро вважаються зниклими без вести.