У Західних областях на 16 липня оголосили штормове попередження

16:00, 15 липня 2016
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В окремих районах очікуються град та шквали 15-20 м/с.

УНИАН
В окремих районах очікуються град та шквали 15-20 м/с / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"16 липня в західних областях місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті вночі подекуди сильні зливи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, увечері 16 та протягом 17-18 липня очiкується пiдвищення рiвнiв води над поточними рівнями без негативних наслідків: - на рiчках басейнів Дністра Прута, Сяну і Сіреті; на річках Закарпаття та ін.

Можливе формування значного мiсцевого стоку та селевих потоків.

Як повідомляв УНІАН, на вихідних в Україні очікується сильна спека - на сході до +40°. У західних областях буде прохолодно і з дощами.

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