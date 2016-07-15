У Західних областях на 16 липня оголосили штормове попередження
В окремих районах очікуються град та шквали 15-20 м/с.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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"16 липня в західних областях місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті вночі подекуди сильні зливи", - йдеться в повідомленні.
Крім того, увечері 16 та протягом 17-18 липня очiкується пiдвищення рiвнiв води над поточними рівнями без негативних наслідків: - на рiчках басейнів Дністра Прута, Сяну і Сіреті; на річках Закарпаття та ін.
Можливе формування значного мiсцевого стоку та селевих потоків.
Як повідомляв УНІАН, на вихідних в Україні очікується сильна спека - на сході до +40°. У західних областях буде прохолодно і з дощами.
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