Завтра в Україні температура підніметься до 40°, а в понеділок прийдуть сильні зливи
У неділю температура в східних, південних та більшості центральних областях вночі 19-25°, вдень 31-36°, місцями 38-40°, у північних областях 15-20°, вдень 30-34°, місцями 35-37°.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, температура вночі 13-18°, вдень 23-29°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
У Західних областях на 16 липня оголосили штормове попередженняУ Києві буде суха спекотна погода, температура вночі 17-19°, вдень 32-34°.
У понеділок погода істотно зміниться. Грозові дощі, місцями град та шквали 15-24 м/с, вночі у західних, вдень у північних та більшості центральних областей місцями сильні зливи. Температура вночі 18-24°, вдень 27-33°, у західних областях вночі 11-16°, вдень 20 - 25°. Лише у південній, східній частинах та Дніпропетровській області ще збережеться суха спекотна погода з температурою вночі 21-27 °, вдень 35-39°.
У Києві грозові дощі, вдень в окремих районах сильні зливи, град. Температура вночі 21-23°, вдень 28-30°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, при грозах шквали 15-20 м/с.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +17°
-
Дніпро+31°... +18°
-
Донецьк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запоріжжя+32°... +18°
-
Івано-Франківськ+27°... +16°
-
Київ+29°... +20°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+31°... +14°
-
Луцьк+26°... +15°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+32°... +18°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+26°... +15°
-
Сімферополь+30°... +16°
-
Суми+27°... +17°
-
Тернопіль+26°... +16°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницький+26°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+30°... +19°
-
Чернівці+26°... +19°