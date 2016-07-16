Завтра в Україні температура підніметься до 40°, а в понеділок прийдуть сильні зливи

У неділю температура в східних, південних та більшості центральних областях вночі 19-25°, вдень 31-36°, місцями 38-40°, у північних областях 15-20°, вдень 30-34°, місцями 35-37°.

У Києві буде суха спекотна погода \ Дідківський Андрій УНИАН

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, температура вночі 13-18°, вдень 23-29°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

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У понеділок погода істотно зміниться. Грозові дощі, місцями град та шквали 15-24 м/с, вночі у західних, вдень у північних та більшості центральних областей місцями сильні зливи. Температура вночі 18-24°, вдень 27-33°, у західних областях вночі 11-16°, вдень 20 - 25°. Лише у південній, східній частинах та Дніпропетровській області ще збережеться суха спекотна погода з температурою вночі 21-27 °, вдень 35-39°.

У Києві грозові дощі, вдень в окремих районах сильні зливи, град. Температура вночі 21-23°, вдень 28-30°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, при грозах шквали 15-20 м/с.