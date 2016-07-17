Після вихідних спека збережеться лише на Півдні та Сході України
Завтра майже в усіх областях України очікуються град, шквали та сильні зливи.
Як повідомляє гідрометцентр, 18 липня очікуються складні погодні умови: вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім східних та більшості південних областей грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень в окремих районах центральних та північних областей 25-27 м/с; вночі у західних, вдень у північних та центральних областях місцями сильні зливи.
Завтра в Україні температура підніметься до 40°, а в понеділок прийдуть сильні зливи
Температура повітря вночі 18-23°, вдень у Вінницькій, Черкаській, Одеській та більшості північних областей 27-32°, на решті території 33-38°, у східних, Запорізькій і Дніпропетровській областях місцями 40°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 21-26°. У Києві - вночі без опадів, вдень сильний дощ, гроза, шквали 15-20 м/с, температура повітря вночі 20-22°, вдень 28-30°.
На 19 липня синоптики прогнозують дощі, місцями грози, у східній половині країни подекуди град, шквали 15-22 м/с, в більшості північних, центральних та Харківській областях місцями сильні дощі; лише в західних областях без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі 13-19°, у східній половині країни 18-24°, в західних областях 10-16°; вдень 19-25°, на півдні та сході 22-28°, у східній частині, Криму та Приазов'ї місцями 30-33°.
У Києві - вночі сильний, вдень невеликий дощ, гроза; температура повітря вночі 16-18°, вдень 21-33°.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +15°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +18°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запоріжжя+33°... +19°
-
Івано-Франківськ+27°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+33°... +19°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+34°... +20°
-
Полтава+30°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+28°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+29°... +16°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+25°... +14°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+27°... +15°
-
Чернівці+27°... +18°