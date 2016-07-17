Після вихідних спека збережеться лише на Півдні та Сході України

Завтра майже в усіх областях України очікуються град, шквали та сильні зливи.

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Як повідомляє гідрометцентр, 18 липня очікуються складні погодні умови: вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім східних та більшості південних областей грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень в окремих районах центральних та північних областей 25-27 м/с; вночі у західних, вдень у північних та центральних областях місцями сильні зливи.

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Температура повітря вночі 18-23°, вдень у Вінницькій, Черкаській, Одеській та більшості північних областей 27-32°, на решті території 33-38°, у східних, Запорізькій і Дніпропетровській областях місцями 40°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 21-26°. У Києві - вночі без опадів, вдень сильний дощ, гроза, шквали 15-20 м/с, температура повітря вночі 20-22°, вдень 28-30°.

На 19 липня синоптики прогнозують дощі, місцями грози, у східній половині країни подекуди град, шквали 15-22 м/с, в більшості північних, центральних та Харківській областях місцями сильні дощі; лише в західних областях без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 13-19°, у східній половині країни 18-24°, в західних областях 10-16°; вдень 19-25°, на півдні та сході 22-28°, у східній частині, Криму та Приазов'ї місцями 30-33°.

У Києві - вночі сильний, вдень невеликий дощ, гроза; температура повітря вночі 16-18°, вдень 21-33°.