На Хмельниччині сьогодні пройшов сильний град

У Хмельницькій області пройшов сильний град, пошкоджено будинки і машини

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Як передає кореспондент УНІАН, в окремих районах розмір граду був завбільшки з куряче яйце. У соціальних мережах користувачі поширюють світлини з розбитими автомобілями та пошкодженими дахами будинків.

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vk.com/khmlife

Начальник прес-служби Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Андрій Козак повідомив кореспонденту УНІАН, що станом на 21:00 надходять сигнали з Городоцького, Красилівського і Старокостянтинівського районів про пошкоджені будівлі і транспортні засоби.

Повна картина про наслідки природної стихії на Хмельниччині буде відома вранці 18 липня, додав Козак.