На Хмельниччині сьогодні пройшов сильний град

22:41, 17 липня 2016
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У Хмельницькій області пройшов сильний град, пошкоджено будинки і машини

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Як передає кореспондент УНІАН, в окремих районах розмір граду був завбільшки з куряче яйце. У соціальних мережах користувачі поширюють світлини з розбитими автомобілями та пошкодженими дахами будинків.

Після вихідних спека збережеться лише на Півдні та Сході України

vk.com/khmlife
vk.com/khmlife

Начальник прес-служби Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Андрій Козак повідомив кореспонденту УНІАН, що станом на 21:00 надходять сигнали з Городоцького, Красилівського і Старокостянтинівського районів про пошкоджені будівлі і транспортні засоби.

Повна картина про наслідки природної стихії на Хмельниччині буде відома вранці 18 липня, додав Козак.

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