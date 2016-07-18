У понеділок у більшості областей України пройдуть дощі, вдень до +39° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 18 липня в більшості українських областей пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +39°.
У столиці сьогодні дощ з грозою, вдень +29°. Вітер мінливий, до 5.8 м/с.
Після вихідних спека збережеться лише на Півдні та Сході України
У Львові 18 липня очікуються опади, температура повітря вдень +21°. Вітер північно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні дощі. Температура повітря вдень +24°. Вітер північно-західний, до 8.2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок пройде гроза. Температура +27°. Вітер північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +32°, вітер мінливий, до 8.1 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +33°, вітер південний і південно-східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.
У Дніпрі дощ з грозою. Температура повітря +34°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють безхмарну погоду, температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 6.5 м/с.
У Краматорську в понеділок ясно, вдень +33°. Вітер переменныый, помірний.
На Хмельниччині сьогодні пройшов сильний град
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +38°. Вітер мінливий, до 6.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+34°... +20°
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Полтава+30°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+28°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+29°... +16°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+27°... +15°
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Чернівці+27°... +18°