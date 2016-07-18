У понеділок у більшості областей України пройдуть дощі, вдень до +39° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 18 липня в більшості українських областей пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +39°.

У більшості областей України пройдуть дощі / volynnews.com

У столиці сьогодні дощ з грозою, вдень +29°. Вітер мінливий, до 5.8 м/с.

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У Львові 18 липня очікуються опади, температура повітря вдень +21°. Вітер північно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні дощі. Температура повітря вдень +24°. Вітер північно-західний, до 8.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок пройде гроза. Температура +27°. Вітер північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +32°, вітер мінливий, до 8.1 м/с.

Сьогодні в Україні до +38° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +33°, вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні опадів не очікується. Температура вдень +30°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

У Дніпрі дощ з грозою. Температура повітря +34°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють безхмарну погоду, температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 6.5 м/с.

У Краматорську в понеділок ясно, вдень +33°. Вітер переменныый, помірний.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +38°. Вітер мінливий, до 6.6 м/с.

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