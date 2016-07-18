У Києві сьогодні до +29°, очікується дощ з грозою

Згідно з даними УНІАН Погода, у понеділок, 18 липня, в столиці до +29°, пройде дощ з грозою.

У Києві сьогодні очікуються дощі / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 5.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:07, а зайде в 21:00.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня в більшості українських областей пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +39°.

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