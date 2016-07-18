В Україні в ніч на 18 липня в результаті несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру) спрацювали системи захисту ліній електропередач, внаслідок чого було знеструмлено 142 населених пункти в трьох областях.

В Україні через негоду знеструмлено понад 140 населених пунктів / Югополис

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, без електропостачання залишилися 68 н.п. в Житомирській області, 54 н. п. - у Хмельницькій і 20 н. п. - у Львівській.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 17 липня пройшов сильний град, пошкоджено будинки та автомобілі. В окремих районах розмір граду був завбільшки з куряче яйце.