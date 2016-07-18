В Україні на сьогодні оголосили штормове попередження

Вдень в Україні, крім східних та більшості південних областей грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"18 липня очікуються складні погодні умови: вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім східних та більшості південних областей грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень в окремих районах центральних та північних областей 25-27 м/с; вночі у західних, вдень у північних та центральних областях місцями сильні зливи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Київській області 18 липня гроза, вдень сильні дощі, шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.

Нагадаємо, в Україні в ніч на 18 липня в результаті несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру) спрацювали системи захисту ліній електропередач, внаслідок чого було знеструмлено 142 населених пункти в трьох областях.