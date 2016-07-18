В Україні на сьогодні оголосили штормове попередження
Вдень в Україні, крім східних та більшості південних областей грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У понеділок у більшості областей України пройдуть дощі, вдень до +39° (карта)
"18 липня очікуються складні погодні умови: вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім східних та більшості південних областей грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вдень в окремих районах центральних та північних областей 25-27 м/с; вночі у західних, вдень у північних та центральних областях місцями сильні зливи", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у Київській області 18 липня гроза, вдень сильні дощі, шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.
Нагадаємо, в Україні в ніч на 18 липня в результаті несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру) спрацювали системи захисту ліній електропередач, внаслідок чого було знеструмлено 142 населених пункти в трьох областях.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+34°... +20°
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Полтава+30°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+28°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+29°... +16°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+25°... +14°
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Чернігів+27°... +15°
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