Цього тижня в Україні похолодає, очікуються дощі з грозами

На цьому тижні в Україні спека трохи спаде, практично кожен день очікуються опади.

На цьому тижні в Україні практично кожен день очікуються опади / eugene.kaspersky.it

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок в Україні пройдуть дощі, місцями з грозами, температура вдень підніметься до +39°.

У вівторок, 19 липня, у більшості області очікуються опади. Температура вдень +18°...+28°.

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У середу, 20 липня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +11°...+16°, вдень до +28°.

У четвер в деяких регіонах пройдуть зливи, вночі - +11°...+18°, вдень до +27°.

У п'ятницю в центрі і на сході очікуються опади. Прогнозована температура повітря по країні удень +22°...+27°.

В суботу в Україні місцями пройдуть дощі. Температура вночі +15°...+19°, вдень до +30°.

У неділю в центрі на півночі та сході очікуються опади, температура вночі +14°...+19°, вдень до +31°.

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