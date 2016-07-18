Цього тижня в Україні похолодає, очікуються дощі з грозами
На цьому тижні в Україні спека трохи спаде, практично кожен день очікуються опади.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок в Україні пройдуть дощі, місцями з грозами, температура вдень підніметься до +39°.
У вівторок, 19 липня, у більшості області очікуються опади. Температура вдень +18°...+28°.
У понеділок у більшості областей України пройдуть дощі, вдень до +39° (карта)
У середу, 20 липня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +11°...+16°, вдень до +28°.
У четвер в деяких регіонах пройдуть зливи, вночі - +11°...+18°, вдень до +27°.
У п'ятницю в центрі і на сході очікуються опади. Прогнозована температура повітря по країні удень +22°...+27°.
В суботу в Україні місцями пройдуть дощі. Температура вночі +15°...+19°, вдень до +30°.
У неділю в центрі на півночі та сході очікуються опади, температура вночі +14°...+19°, вдень до +31°.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+34°... +20°
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Полтава+30°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+28°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+29°... +16°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+27°... +15°
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Чернівці+27°... +18°