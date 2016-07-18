Цього тижня в Україні похолодає, очікуються дощі з грозами

10:24, 18 липня 2016
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На цьому тижні в Україні спека трохи спаде, практично кожен день очікуються опади.

eugene.kaspersky.it
На цьому тижні в Україні практично кожен день очікуються опади / eugene.kaspersky.it

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок в Україні пройдуть дощі, місцями з грозами, температура вдень підніметься до +39°.

У вівторок, 19 липня, у більшості області очікуються опади. Температура вдень +18°...+28°.

У понеділок у більшості областей України пройдуть дощі, вдень до +39° (карта)

У середу, 20 липня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +11°...+16°, вдень до +28°.

У четвер в деяких регіонах пройдуть зливи, вночі - +11°...+18°, вдень до +27°.

У п'ятницю в центрі і на сході очікуються опади. Прогнозована температура повітря по країні удень +22°...+27°.

В суботу в Україні місцями пройдуть дощі. Температура вночі +15°...+19°, вдень до +30°.

У неділю в центрі на півночі та сході очікуються опади, температура вночі +14°...+19°, вдень до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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