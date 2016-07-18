В американському штаті Айова пройшли два руйнівних торнадо (фото)

11:39, 18 липня 2016
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Мінімум два торнадо пронеслися в неділю в штаті Айова.

twitter.com @LinnIASheriff
В американському штаті Айова пройшли два руйнівних торнадо / twitter.com @LinnIASheriff

Швидкість вітру досягала 112 км/год, передає The Weather Channel.

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У місті Уолфорд вдалося врятувати чоловіка, який опинився під завалами свого будинку. Крім того, кілька людей отримали незначні травми, їх доставили в лікарню.

Стихія зруйнувала кілька будинків, з деяких будівель буря зірвала дахи.

kcrg.com
Швидкість вітру досягала 112 км/год / kcrg.com

Нагадаємо, минулого тижня в Японії пройшли сильні дощі, які викликали повені. Через негоду місцева влада вирішила евакуювати 65 тис. осіб.

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