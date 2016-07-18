В американському штаті Айова пройшли два руйнівних торнадо (фото)

Мінімум два торнадо пронеслися в неділю в штаті Айова.

В американському штаті Айова пройшли два руйнівних торнадо / twitter.com @LinnIASheriff

Швидкість вітру досягала 112 км/год, передає The Weather Channel.

Читайте також У Канаді пройшла серія торнадо (фото, відео)

У місті Уолфорд вдалося врятувати чоловіка, який опинився під завалами свого будинку. Крім того, кілька людей отримали незначні травми, їх доставили в лікарню.

Стихія зруйнувала кілька будинків, з деяких будівель буря зірвала дахи.

Швидкість вітру досягала 112 км/год / kcrg.com

Нагадаємо, минулого тижня в Японії пройшли сильні дощі, які викликали повені. Через негоду місцева влада вирішила евакуювати 65 тис. осіб.