В американському штаті Айова пройшли два руйнівних торнадо (фото)
Мінімум два торнадо пронеслися в неділю в штаті Айова.
Швидкість вітру досягала 112 км/год, передає The Weather Channel.
У Канаді пройшла серія торнадо (фото, відео)
У місті Уолфорд вдалося врятувати чоловіка, який опинився під завалами свого будинку. Крім того, кілька людей отримали незначні травми, їх доставили в лікарню.
Стихія зруйнувала кілька будинків, з деяких будівель буря зірвала дахи.
Нагадаємо, минулого тижня в Японії пройшли сильні дощі, які викликали повені. Через негоду місцева влада вирішила евакуювати 65 тис. осіб.
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