На дорогах України водіїв очікують дощі з грозами, температура до +37°
Сьогодні і у вівторок водіїв на дорогах України очікують дощі з грозами, температура до +37°.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройде гроза. Температура +27°... +31°. Завтра на цьому маршруті температура до +26°, очікуються опади.
На трасі Київ - Ужгород пройдуть дощі з грозами, температура в дорозі +20° ... +30°. У вівторок місцями очікуються опади, температура до +22°.
Цього тижня в Україні похолодає, очікуються дощі з грозами
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +37°, пройде гроза. Завтра на даному маршруті очікуються дощі, температура до +30°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до +34°. 19 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати дощова погода, температура +18°... +28°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні дощ з грозою, температура +20° ... +30°. За даним напрямом у вівторок практично без опадів, температура до +23°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+34°... +20°
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Полтава+30°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+28°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+29°... +16°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+27°... +15°
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Чернівці+27°... +18°