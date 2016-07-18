На дорогах України водіїв очікують дощі з грозами, температура до +37°

Сьогодні і у вівторок водіїв на дорогах України очікують дощі з грозами, температура до +37°.

Сьогодні і у вівторок водіїв на дорогах України очікують дощі з грозами / blog.drive24.co.uk

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройде гроза. Температура +27°... +31°. Завтра на цьому маршруті температура до +26°, очікуються опади.

На трасі Київ - Ужгород пройдуть дощі з грозами, температура в дорозі +20° ... +30°. У вівторок місцями очікуються опади, температура до +22°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +37°, пройде гроза. Завтра на даному маршруті очікуються дощі, температура до +30°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до +34°. 19 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати дощова погода, температура +18°... +28°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні дощ з грозою, температура +20° ... +30°. За даним напрямом у вівторок практично без опадів, температура до +23°.

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