По Києву та області на завтра оголосили штормове попередження
Увечері 18 липня та протягом доби 19 липня по Київській області будуть складні погодні умови: грози, подекуди град, пориви вітру 17-22 м/с.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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"Ввечері 18 липня та протягом доби 19 липня по Київській області складні погодні умови: грози, подекуди град, пориви вітру 17-22 м/с , ввечері 18 липня та вночі 19 липня сильні зливи, місцями шквали 25-27 м/с", - йдеться в повідомленні.
У столиці 18 та 19 липня грози, подекуди град, пориви вітру 17-22 м/с , ввечері 18 липня та вночі 19 липня сильні зливи.
Нагадаємо, в Україні в ніч на 18 липня в результаті несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру) спрацювали системи захисту ліній електропередач, внаслідок чого було знеструмлено 142 населені пункти в трьох областях.
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