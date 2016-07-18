По Києву та області на завтра оголосили штормове попередження

Увечері 18 липня та протягом доби 19 липня по Київській області будуть складні погодні умови: грози, подекуди град, пориви вітру 17-22 м/с.

По Київській області очікуються пориви вітру 17-22 м/с / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також Цього тижня в Україні похолодає, очікуються дощі з грозами

"Ввечері 18 липня та протягом доби 19 липня по Київській області складні погодні умови: грози, подекуди град, пориви вітру 17-22 м/с , ввечері 18 липня та вночі 19 липня сильні зливи, місцями шквали 25-27 м/с", - йдеться в повідомленні.

У столиці 18 та 19 липня грози, подекуди град, пориви вітру 17-22 м/с , ввечері 18 липня та вночі 19 липня сильні зливи.

Нагадаємо, в Україні в ніч на 18 липня в результаті несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру) спрацювали системи захисту ліній електропередач, внаслідок чого було знеструмлено 142 населені пункти в трьох областях.