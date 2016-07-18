В Україні на завтра оголосили штормове попередження

У вівторок в Україні, крім західних областей, очікуються складні погодні умови.

У вівторок в Україні очікуються складні погодні умови / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"19 липня в Україні, крім західних областей, складні погодні умови: грозові дощі, подекуди град, пориви вітру та шквали 17-22 м/с, вночі в північних та центральних областях, вдень на Лівобережжі сильні зливи, в окремих районах крупний град та шквали 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 липня та протягом доби 19 липня по Київській області будуть складні погодні умови: грози, подекуди град, пориви вітру 17-22 м/с.