У Харкові видався найспекотніший липень - температура побила всі рекорди

Починаючи з 14 липня плюсова температура в Харкові почала бити рекорди минулих років, а на вихідних встановила остаточний переможний градус.

Липень 2016 року став найспекотнішим місяцем за останні роки / focus.ua

Перший температурний рекорд 2002 року був побитий 14 липня. Замість 32.2 градуси вище нуля в Харкові термометри видали +34.1 С, передає 057.ua. Далі був другий побитий рекорд 2012 року в 35.9 градусів за Цельсієм. Замість цього в Харкові стояла спека до +37.1.

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"На завершення, 17 липня було встановлено новий рекорд в 38.4 градусів вище нуля. Цей показник побив рекорд 1966 року, коли на вулиці в Харкові стояла спека в 35.9 градусів", - розповіла завідуюча сектором прогнозів Харківського регіонального гідрометцентру Євгена Ляшенко.

Лікарі Харкова рекомендують утриматися від жирної їжі, оскільки вона найоптимальніший "дім" для мікробів і мікроорганізмів.

Також слід встановлювати правильну температуру на кондиціонері. Вона повинна бути не нижче 23-25 градусів тепла.

"Занадто великий перепад температур в приміщенні і на вулиці може негативно позначитися на здоров'я людини",- розповіла начальник відділу державного контролю над дотриманням санітарного законодавства управління Госпродпотребслужбы в Харкові Ірина Зубкова.

В цілому, липень 2016 року став найспекотнішим місяцем за останні роки.