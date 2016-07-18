Сильний вітер на Житомирщині повалив дерева

16:15, 18 липня 2016
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Протягом минулої доби на території Житомирщини рятувальники декілька разів ліквідовували наслідки негоди.

УНИАН
На Житомирщині рятувальники ліквідовували наслідки негоди / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема,17 липня о 19:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що поблизу села Бабиничі Народицького району через повалені дерева неможливий рух транспортних засобів. Про це рятувальників сповістили водії, які не могли проїхати в необхідному напрямку.

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Через погіршення погодних умов, спричинених зливою та сильними поривами вітру, на дорогу впали дві тополі. Стовбури дерев перекрили проїжджу частину. Водії, які стали заручниками надзвичайної події, самотужки прибрати дерева не змогли. За допомогою бензопили рятувальники розрізали тополі та прибрали їх з дороги.

Ще три подібні випадки зафіксовано у Житомирському, Радомишльському районах та м. Коростень. Там також на автодорогу впали дерева, перекривши автомобілям проїжджу частину. Тамтешні рятувальники відтягнули дерева з дороги та розрізали їх бензопилою.

Нагадаємо, у вівторок, 19 липня, в Україні, крім західних областей, очікуються складні погодні умови.

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