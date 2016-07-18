КПВВ у Станиці Луганській закривають через аномальну спеку

16:14, 18 липня 2016
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Через високу температуру повітря почали підриватися міни на лінії розмежування.

Станица Луганская / joinfo.ua
КПВВ у Станиці Луганській закривають / joinfo.ua

Контрольний пункт "Станиця Луганська" тимчасово припиняє роботу. Про це Луганська військово-цивільна адміністрація повідомила на сторінці у Facebook.

У Харкові видався найспекотніший липень - температура побила всі рекорди Протягом кількох останніх днів у Луганській області встановилася аномально спекотна погода. В ЛОВЦА пояснили, що у зв’язку з високою температурою повітря у Станично-Луганському районі виникла пожежа та почалися підриватися мінно-вибухові пристрої, розташовані в зоні розмежування. Зараз існує реальна загроза життю і здоров’ю людей.

«Тому було прийнято рішення, що 18 липня 2016 року о 14:30 КПВВ «Станиця Луганська» тимчасово припиняє роботу до гасіння пожежі та ліквідації надзвичайної ситуації», - додали в адміністрації.

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