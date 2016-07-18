Завтра у більшості областей пройдуть дощі, вдень до +28° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок, 19 липня, в Україні температура підніметься до +28°. У більшості областей пройдуть дощі.
У Києві завтра дощі, вночі +15°, вдень +20°. Вітер північно-західний, до 7.5 м/с.
На дорогах України водіїв очікують дощі з грозами, температура до +37°
У Львові 19 липня очікуються опади, вночі +11°, вдень +18°. Вітер північно-західний, помірний.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +12°, вдень +21°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.
У Вінниці у вівторок синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +12°, вдень +21°. Вітер північно-західний, до 8.4 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду. Температура вночі +18°, вдень +25°, вітер північно-західний, до 11.2 м/с.
У Харкові у вівторок дощ з грозою, температура вночі +16°, вдень +24°. Вітер північно-східний та південно-західний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують опади. Температура вночі +17°, вдень +25°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі пройде злива. Температура вночі +17°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +23°, вдень +28°. Вітер південно-західний, помірний.
У Краматорську у вівторок злива, температура вночі +21°, вдень +27°, вітер мінливий, до 7.1 м/с.
Цього тижня в Україні похолодає, очікуються дощі з грозами
У Сєвєродонецьку завтра можливий дощ з грозою. Температура вночі +22°, вдень +27°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 4.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+34°... +20°
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Полтава+30°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+28°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+29°... +16°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+27°... +15°
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Чернівці+27°... +18°