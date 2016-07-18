Завтра у більшості областей пройдуть дощі, вдень до +28° (карта)

18:30, 18 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок, 19 липня, в Україні температура підніметься до +28°. У більшості областей пройдуть дощі.

REUTERS
REUTERS

У Києві завтра дощі, вночі +15°, вдень +20°. Вітер північно-західний, до 7.5 м/с.

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У Львові 19 липня очікуються опади, вночі +11°, вдень +18°. Вітер північно-західний, помірний.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +12°, вдень +21°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.

У Вінниці у вівторок синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +12°, вдень +21°. Вітер північно-західний, до 8.4 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду. Температура вночі +18°, вдень +25°, вітер північно-західний, до 11.2 м/с.

У Харкові у вівторок дощ з грозою, температура вночі +16°, вдень +24°. Вітер північно-східний та південно-західний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують опади. Температура вночі +17°, вдень +25°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі пройде злива. Температура вночі +17°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 7.8 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +23°, вдень +28°. Вітер південно-західний, помірний.

У Краматорську у вівторок злива, температура вночі +21°, вдень +27°, вітер мінливий, до 7.1 м/с.

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У Сєвєродонецьку завтра можливий дощ з грозою. Температура вночі +22°, вдень +27°. Вітер південно-східний та південно-західний, до 4.6 м/с.

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