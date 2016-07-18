Жителям столиці синоптики на завтра обіцяють дощі, температура до +20°

Згідно з даними УНІАН Погода, 19 липня в Києві пройде дощ, температура повітря вдень +20°.

Завтра в Києві очікується дощ / tivasyk.info

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +17°.

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Вітер північно-західний, до 7.5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:08, а зайде о 20:59.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 19 липня в Україні температура підніметься до +28°. У більшості областей пройдуть дощі.

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