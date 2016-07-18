В зоні АТО через спеку закрили вже другий пункт пропуску

Через спеку закрили пункт пропуску "Зайцеве". Поряд із ним загорілася трава.

В зоні АТО через спеку закрили вже два КПВВ / УНІАН

Через спеку Донецькій та Луганській областях відзначається високий клас пожежної небезпеки. Сьогодні було зафіксовано загоряння трави в полях поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду «Станично-Луганське» та «Зайцеве». Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Читайте також Завтра у більшості областей пройдуть дощі, вдень до +28° (карта)Аби убезпечити громадян, які перетинають лінію розмежування, прикордонники тимчасово призупинили пропуск.

Крім того, поблизу контрольного посту «Майорськ» прикордонники зафіксували димову завісу з боку неконтрольованої території. Невдовзі стало відомо про пожежу, яка охопила поля. Саме тому на КПВВ «Зайцеве» також тимчасово призупинили пропускні операції в напрямку виїзду.

Пропуск на в’їзд з непідконтрольної території здійснюється з максимальною швидкістю для того, щоб не допустити травмування людей, які знаходяться на під’їзді до контрольного посту.

Як повідомлялось раніше, близько 14:30 поряд з КПВВ «Станично-Луганське» почалася пожежа. Крім того, через неї відбулися розриви мін та боєприпасів, що не розірвалися під час бойових дій. Пропуск осіб та транспортних засобів прикордонниками було відразу призупинено. Громадян, які знаходилися в контрольному пункті евакуювали в укриття та на безпечну відстань.