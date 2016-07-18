В зоні АТО через спеку закрили вже другий пункт пропуску
Через спеку закрили пункт пропуску "Зайцеве". Поряд із ним загорілася трава.
Через спеку Донецькій та Луганській областях відзначається високий клас пожежної небезпеки. Сьогодні було зафіксовано загоряння трави в полях поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду «Станично-Луганське» та «Зайцеве». Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Завтра у більшості областей пройдуть дощі, вдень до +28° (карта)Аби убезпечити громадян, які перетинають лінію розмежування, прикордонники тимчасово призупинили пропуск.
Крім того, поблизу контрольного посту «Майорськ» прикордонники зафіксували димову завісу з боку неконтрольованої території. Невдовзі стало відомо про пожежу, яка охопила поля. Саме тому на КПВВ «Зайцеве» також тимчасово призупинили пропускні операції в напрямку виїзду.
Пропуск на в’їзд з непідконтрольної території здійснюється з максимальною швидкістю для того, щоб не допустити травмування людей, які знаходяться на під’їзді до контрольного посту.
Як повідомлялось раніше, близько 14:30 поряд з КПВВ «Станично-Луганське» почалася пожежа. Крім того, через неї відбулися розриви мін та боєприпасів, що не розірвалися під час бойових дій. Пропуск осіб та транспортних засобів прикордонниками було відразу призупинено. Громадян, які знаходилися в контрольному пункті евакуювали в укриття та на безпечну відстань.
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