Злива у російському Новосибірську затопила вулиці та входи в метро (фото, відео)
Гроза зі зливою, що обрушилася на російський Новосибірськ вдень 18 липня, затопила міські вулиці.
Як повідомляє "Сибкрай.ру", у деяких районах автомобілі на дорогах опинилися у воді до скла, а біля вокзалу "Новосибірськ-Головний" утворився "дощової водоспад".
При цьому в кількох місцях на дорогах змило асфальт і утворилися ями.
Крім того, опинився затопленим вхід до метро.
Також через грозу сталося масове відключення електроенергії на ряді вулиць міста.
Як повідомляв УНІАН, в Україну після небувалої спеки прийшли дощі та довгоочікуване похолодання.
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