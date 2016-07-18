Злива у російському Новосибірську затопила вулиці та входи в метро (фото, відео)

Гроза зі зливою, що обрушилася на російський Новосибірськ вдень 18 липня, затопила міські вулиці.

"Річки" на вулицях Новосибірська / news.ngs.ru

Як повідомляє "Сибкрай.ру", у деяких районах автомобілі на дорогах опинилися у воді до скла, а біля вокзалу "Новосибірськ-Головний" утворився "дощової водоспад".

При цьому в кількох місцях на дорогах змило асфальт і утворилися ями.

Крім того, опинився затопленим вхід до метро.

Також через грозу сталося масове відключення електроенергії на ряді вулиць міста.

Як повідомляв УНІАН, в Україну після небувалої спеки прийшли дощі та довгоочікуване похолодання.