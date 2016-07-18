Закриті через спеку пункти пропуску у зоні АТО відновили роботу
У контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Зайцеве" відновлено пропуск громадян та транспортних засобів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
«Контрольні пункти працюють в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.
У прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації також поінформували, що пожежу поблизу КПВВ «Станиця Луганська» повністю ліквідовано.
Після вихідних спека збережеться лише на Півдні та Сході України
Як повідомлялось, сьогодні близько 14.30 поряд з КПВВ «Станиця-Луганська» почалася пожежа. Через неї сталися розриви мін та боєприпасів, що не розірвалися під час бойових дій. Пропуск осіб та транспортних засобів прикордонниками було призупинено. Громадян, які знаходилися в контрольному пункті, евакуювали в укриття та на безпечну відстань.
Крім того, поблизу контрольного поста «Майорськ» прикордонники зафіксували димову завісу з боку неконтрольованої території. Невдовзі стало відомо про пожежу, яка охопила поля. Тому на КПВВ «Зайцеве» також тимчасово призупинили пропускні операції в напрямку «виїзд» з метою збереження життя та здоров’я подорожуючих.
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