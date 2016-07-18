Українців попередили про сильні дощі, грози, град та шквали 19 липня

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні 19 липня.

19 липня в Україні, крім західних областей, очікуються складні погодні умови / УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням Український гідрометцентр.

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«19 липня в Україні, крім західних областей, очікуються складні погодні умови: грозові дощі, подекуди град, пориви вітру та шквали 17-22 м/с, вночі в північних та центральних областях, вдень на Лівобережжі сильні зливи, в окремих районах крупний град та шквали 25-30 м/с», - йдеться в повідомленні.