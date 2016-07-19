Сьогодні в Україні до +30°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок,19 липня, у більшості українських областей пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +30°.

У більшості українських областей сьогодні пройдуть дощі / kyiv.depo.ua

У столиці сьогодні дощ, удень +20°. Вітер північно-західний, до 7.8 м/с.

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У Львові 19 липня без опадів, температура повітря вдень +18°. Вітер північно-західний, помірний.

У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень +20°. Вітер північно-західний, до 6.7 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура +21°. Вітер північно-західний, свіжий.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощі, температура вдень +27°, вітер мінливий, до 10.2 м/с.

В Україні до +30° / УНІАН

У Харкові дощ з грозою. Температура до +27°, вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні дощі. Температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 7.7 м/с.

У Дніпрі дощ з грозою. Температура повітря +30°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють грози, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 7.3 м/с.

У Краматорську у вівторок дощі, вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

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