Сьогодні в Україні до +30°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у вівторок,19 липня, у більшості українських областей пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до +30°.
У столиці сьогодні дощ, удень +20°. Вітер північно-західний, до 7.8 м/с.
Цього тижня в Україні похолодає, очікуються дощі з грозами
У Львові 19 липня без опадів, температура повітря вдень +18°. Вітер північно-західний, помірний.
У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень +20°. Вітер північно-західний, до 6.7 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура +21°. Вітер північно-західний, свіжий.
Одеситам на сьогодні обіцяють дощі, температура вдень +27°, вітер мінливий, до 10.2 м/с.
У Харкові дощ з грозою. Температура до +27°, вітер південний і південно-східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні дощі. Температура вдень +25°. Вітер мінливий, до 7.7 м/с.
У Дніпрі дощ з грозою. Температура повітря +30°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють грози, температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 7.3 м/с.
У Краматорську у вівторок дощі, вдень +29°. Вітер мінливий, легкий.
Українців попередили про сильні дощі, грози, град та шквали 19 липня
У Сєвєродонецьку сьогодні очікуються опади, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+34°... +20°
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Полтава+30°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+28°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+29°... +16°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+27°... +15°
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Чернівці+27°... +18°