У столиці сьогодні пройде дощ, вдень до +20°
Згідно з даними УНІАН Погода, 19 липня в Києві повітря прогріється до +20°, пройде дощ.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, увечері - до +26°. Вітер північно-західний, до 7.8 м/с.
Сьогодні в Україні до +30°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)
Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:08, а зайде о 20:59.
Як повідомляв УНІАН, 19 липня по Київській області складні погодні умови: грози, місцями град, пориви вітру 17-22 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
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