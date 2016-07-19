У столиці сьогодні пройде дощ, вдень до +20°

08:30, 19 липня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 19 липня в Києві повітря прогріється до +20°, пройде дощ.

ua-travels.livejournal.com
У Києві сьогодні очікується дощ / ua-travels.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, увечері - до +26°. Вітер північно-західний, до 7.8 м/с.

Сьогодні в Україні до +30°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:08, а зайде о 20:59.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня по Київській області складні погодні умови: грози, місцями град, пориви вітру 17-22 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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