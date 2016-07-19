В Україні через негоду без електропостачання залишилися понад 120 населених пунктів
В Україні в ніч на 19 липня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, сильний дощ та град) сталося знеструмлення 121 населеного пункту у п’яти областях.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні в Україні до +30°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)
Зокрема, без електропостачання залишилися у Полтавській області 48 н.п., Сумській - 34 н.п. Житомирській - 26 н.п., Київській - 12 н.п. та Дніпропетровській - 1 н.п.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, в Україні на сьогодні, 19 липня, оголосили штормове попередження.
"19 липня в Україні, крім західних областей, складні погодні умови: грозові дощі, подекуди град, пориви вітру та шквали 17-22 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +15°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +18°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запоріжжя+33°... +19°
-
Івано-Франківськ+27°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+33°... +19°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+34°... +20°
-
Полтава+30°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+28°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+29°... +16°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+25°... +14°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+27°... +15°
-
Чернівці+27°... +18°
Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 78 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 1.6 м/с
Ймовірність опадів: 46 %
Схід: 05:43
Захід 20:38
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин