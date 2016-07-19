В Україні в ніч на 19 липня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, сильний дощ та град) сталося знеструмлення 121 населеного пункту у п’яти областях.

В Україні через негоду без електропостачання залишилися понад 120 населених пунктів / УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, без електропостачання залишилися у Полтавській області 48 н.п., Сумській - 34 н.п. Житомирській - 26 н.п., Київській - 12 н.п. та Дніпропетровській - 1 н.п.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні, 19 липня, оголосили штормове попередження.

"19 липня в Україні, крім західних областей, складні погодні умови: грозові дощі, подекуди град, пориви вітру та шквали 17-22 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.