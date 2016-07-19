В американському штаті Нью-Джерсі пройшов сильний шторм, є жертви (відео)
У понеділок в Нью-Джерсі пройшли сильні грози, загинула жінка.
Як повідомляє The Weather Channel, у місті Фанвуд сильний вітер повалив лінії електропередач, внаслідок чого жінку вдарило струмом.
У Канаді пройшла серія торнадо (фото, відео)
Шторм спостерігався по всій Новій Англії (штати Коннектикут, Мен, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд, Вермонт). У штаті Мен неподалік від кордону з Канадою був помічений торнадо.
Місцеві аеропорти через негоду скасували десятки рейсів. Жителів регіону попереджають про можливі торнадо.
Microburst w/ hail at Haverhill CC. 5 trees down. #Insane @ocktalks @fox25news @7News @WCVB pic.twitter.com/LlCZi2wbZw— Matthew Simons (@LtSimonsNPD) July 18, 2016
Нагадаємо, мінімум два торнадо пронеслися в неділю в американському штаті Айова. Швидкість вітру досягала 112 км/ч.
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