В американському штаті Нью-Джерсі пройшов сильний шторм, є жертви (відео)

09:55, 19 липня 2016
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У понеділок в Нью-Джерсі пройшли сильні грози, загинула жінка.

twitter.com @KathrynNECN
Шторм спостерігався по всій Новій Англії / twitter.com, @KathrynNECN

Як повідомляє The Weather Channel, у місті Фанвуд сильний вітер повалив лінії електропередач, внаслідок чого жінку вдарило струмом.

У Канаді пройшла серія торнадо (фото, відео)

Шторм спостерігався по всій Новій Англії (штати Коннектикут, Мен, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд, Вермонт). У штаті Мен неподалік від кордону з Канадою був помічений торнадо.

Місцеві аеропорти через негоду скасували десятки рейсів. Жителів регіону попереджають про можливі торнадо.

Нагадаємо, мінімум два торнадо пронеслися в неділю в американському штаті Айова. Швидкість вітру досягала 112 км/ч.

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