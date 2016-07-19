Жителів Китаю попереджають про наближення затяжних злив

11:00, 19 липня 2016
532
0

Влада Китаю оголосила жовтий рівень небезпеки у зв'язку з наближенням в ряді регіонів затяжних злив.

Reuters
Reuters

Про це йдеться в опублікованому у вівторок повідомленні Метеорологічного управління КНР, передає ТАСС.

У Непалі через зсуви загинули 11 людей

Згідно з прогнозом, зливи обрушаться на мегаполіси Пекін, Тяньцзінь і Чунцин, а також провінції Хебей, Шаньдун, Шаньсі, Хенань, Цзянсу, Хубей і Аньхой.

За найближчі дві доби в цих регіонах випаде від 50 до 150 мм опадів, проте в окремих районах цей показник може перевищити 200 мм.

Як повідомляється, до п'ятниці негода зміститься на північно-східні райони Китаю і обрушиться зливами на провінції Ляонін і Цзілінь.

Як повідомляв УНІАН, з початку року в результаті повені в Китаї загинули 237 осіб. Міністерство фінансів країни планує виділити майже 30 млн доларів на ліквідацію наслідків стихійних лих і боротьбу з посухою.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж) Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж)
Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних
В Індонезії після аварії порома 180 людей пропали безвісти (фото) В Індонезії після аварії порома 180 людей пропали безвісти (фото)
В Києві сьогодні без опадів, температура до +28° В Києві сьогодні без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта) В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта)
Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео) Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео)
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
751 мм
1.6 м/с
46 %
Стрічка новин