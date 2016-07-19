Жителів Китаю попереджають про наближення затяжних злив

Влада Китаю оголосила жовтий рівень небезпеки у зв'язку з наближенням в ряді регіонів затяжних злив.

Reuters

Про це йдеться в опублікованому у вівторок повідомленні Метеорологічного управління КНР, передає ТАСС.

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Згідно з прогнозом, зливи обрушаться на мегаполіси Пекін, Тяньцзінь і Чунцин, а також провінції Хебей, Шаньдун, Шаньсі, Хенань, Цзянсу, Хубей і Аньхой.

За найближчі дві доби в цих регіонах випаде від 50 до 150 мм опадів, проте в окремих районах цей показник може перевищити 200 мм.

Як повідомляється, до п'ятниці негода зміститься на північно-східні райони Китаю і обрушиться зливами на провінції Ляонін і Цзілінь.

Як повідомляв УНІАН, з початку року в результаті повені в Китаї загинули 237 осіб. Міністерство фінансів країни планує виділити майже 30 млн доларів на ліквідацію наслідків стихійних лих і боротьбу з посухою.