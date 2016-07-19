Синоптики попереджають водіїв про сильні дощі
Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням бути більш уважними, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.
Сьогодні в Україні до +30°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)
Упродовж тижня по всій території держави очікуються грозові дощі, подекуди град, пориви вітру 17-22 м/с.
Водіїв просять не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та правил паркування, уникати ризикованих маневрувань.
"В умовах недостатньої видимості, обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.
Якщо дощ настільки сильний, що ви втрачаєте з поля зору транспорт, відмовтеся від продовження руху. В такому випадку рекомендується виїхати на узбіччя і зупинитися, обов'язково включивши при цьому аварійну світлову сигналізацію", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на сьогодні оголосили штормове попередження.
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