Синоптики попереджають водіїв про сильні дощі

11:30, 19 липня 2016
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Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням бути більш уважними, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.

УНИАН
Правоохоронці просять водіїв бути уважними / УНІАН

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

Сьогодні в Україні до +30°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)

Упродовж тижня по всій території держави очікуються грозові дощі, подекуди град, пориви вітру 17-22 м/с.

Водіїв просять не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та правил паркування, уникати ризикованих маневрувань. 

"В умовах недостатньої видимості, обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.

Якщо дощ настільки сильний, що ви втрачаєте з поля зору транспорт, відмовтеся від продовження руху. В такому випадку рекомендується виїхати на узбіччя і зупинитися, обов'язково включивши при цьому аварійну світлову сигналізацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні оголосили штормове попередження.

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