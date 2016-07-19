На Сумщині випав град розміром з куряче яйце (фото)
Вчора, 18 липня, у Глухові Сумської області випав град розміром з куряче яйце.
Як повідомляє ресурс sumypost.com, град побив вікна, автомобілі, пошкодив насадження та посіви.
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Зі слів місцевих жителів, на одній із вулиць міста немає світла.
Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькій області у неділю, 17 липня, пройшов сильний град, пошкоджено будинки і машини.
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