На Сумщині випав град розміром з куряче яйце (фото)

12:15, 19 липня 2016
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Вчора, 18 липня, у Глухові Сумської області випав град розміром з куряче яйце.

sumypost.com
На Сумщині випав град розміром з куряче яйце / sumypost.com

Як повідомляє ресурс sumypost.com, град побив вікна, автомобілі, пошкодив насадження та посіви.

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Зі слів місцевих жителів, на одній із вулиць міста немає світла.

sumypost.com
Град побив вікна, пошкодив насадження та посіви /  sumypost.com
sumypost.com
На Сумщині випав град розміром з куряче яйце / sumypost.com

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькій області у неділю, 17 липня, пройшов сильний град, пошкоджено будинки і машини.

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