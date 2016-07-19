На українських дорогах очікуються дощі, температура підніметься до +31°
Сьогодні на дорогах України пройдуть дощі, у середу переважно без опадів. Температура до +31°.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройде дощ. Температура +21°... +27°. Завтра на цьому маршруті температура до +28°, без опадів.
На трасі Київ - Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +18° ... +21°. У середу невелика хмарність, температура до +22°.
Сьогодні в Україні до +30°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +31°, пройде гроза. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +27°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до +26°. 20 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати малохмарна погода, температура +20°... +24°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні практично без опадів, температура +20° ... +22°. За даним напрямком у середу невелика хмарність, температура до +23°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +15°
-
Дніпро+32°... +18°
-
Донецьк+32°... +18°
-
Житомир+27°... +15°
-
Запоріжжя+33°... +19°
-
Івано-Франківськ+27°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+33°... +19°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+25°... +15°
-
Миколаїв+33°... +20°
-
Одеса+34°... +20°
-
Полтава+30°... +17°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +19°
-
Суми+28°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+29°... +16°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+25°... +14°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+27°... +15°
-
Чернівці+27°... +18°