На українських дорогах очікуються дощі, температура підніметься до +31°

13:00, 19 липня 2016
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Сьогодні на дорогах України пройдуть дощі, у середу переважно без опадів. Температура до +31°.

otzyv.ru
На дорогах України очікуються дощі / otzyv.ru

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройде дощ. Температура +21°... +27°. Завтра на цьому маршруті температура до +28°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +18° ... +21°. У середу невелика хмарність, температура до +22°.

Сьогодні в Україні до +30°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +31°, пройде гроза. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +27°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують опади. Температура в дорозі до +26°. 20 липня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати малохмарна погода, температура +20°... +24°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні практично без опадів, температура +20° ... +22°. За даним напрямком у середу невелика хмарність, температура до +23°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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