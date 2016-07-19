Рятувальники попереджають українців про надзвичайну пожежну небезпеку

Найближчими днями у багатьох областях переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

Reuters

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"19-22 липня у більшості південних, Дніпропетровській, місцями Донецькій, Луганській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики попереджають водіїв про сильні дощі. Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням бути більш уважними, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.