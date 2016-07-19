У Чернігівській області за добу розряди блискавки викликали 4 пожежі
У Чернігівській області вчора, 18 липня, в результаті розрядів блискавки виникло 4 пожежі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС в області.
Згідно з повідомленням, у Службу порятунку "101" в Новгород-Сіверському районі надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку по вулиці Петровського, що в районному центрі. На місце події прибули рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони погасили пожежу. Вогнем знищено покрівля та перекриття будівлі, пошкоджено стіни.
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У той же день рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини у Ніжинському районі ліквідували пожежу господарчої будівлі в с. Заньки.
А в селах Любечанинів і Нічогівка Козелецького району ліквідовано загорання сухої трави на загальній площі 0.55 га.
У всіх випадках жертв та постраждалих немає.
Крім того, вчора в результаті несприятливих погодних умов (дощ, грози, пориви сильного вітру) сталося порушення нормальних умов життєдіяльності населення у Семенівському районі - падіння дерев призвело до порушення транспортного сполучення, без електропостачання залишилися жителі 12 населених пунктів і частина с. Семенівка, сталося пошкодження 37 будівель різного призначення. Жертв і постраждалих серед населення району не було.
В цілому по області не працюють 28 АТС, без електрозв'язку залишаються 47 населених пунктів у 7 районах області.
Роботи з відновлення нормальних умов життєдіяльності населення тривають.
Нагадаємо, учора, 18 липня, у Глухові Сумської області випав град розміром з куряче яйце.
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