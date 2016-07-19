Сильний вітер у Харкові повалив майже сотню дерев (фото)

Через негоду в Харкові 18 липня впали 95 дерев.

Сильний вітер у Харкові повалив майже сотню дерев / Городской дозор

Як передає "Городской дозор", 95 дерев та понад 350 великих гілок впали у дворах, парках, скверах, уздовж транспортних магістралей Харкова внаслідок стихії, яка сталася 18 липня.

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У результаті стихії в місті було знеструмлено 60 приватних будинків та 4 п'ятиповерхових будинки.

Через негоду в Харкові 18 липня у Харкові впали 95 дерев / Городской дозор

У результаті стихії в місті було знеструмлено 60 приватних будинків / Городской дозор

Нагадаємо, в Чернігівській області вчора, 18 липня, в результаті розрядів блискавки виникло 4 пожежі. У всіх випадках жертв та постраждалих немає.