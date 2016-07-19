У Черкаській області в результаті попадання блискавки горів житловий будинок

У селі Тарасівка Чорнобаївського району Черкаської області в результаті попадання блискавки горів приватний будинок.

Reuters

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УГСЧС в Черкаській області, увечері 18 липня під час грози блискавка влучила у дах приватного будинку. Господар одразу зателефонував до служби порятунку.

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Займання ліквідували черговий караул місцевої пожежно-рятувальної частини і добровольці місцевої пожежної команди із сусіднього села. За півтори години пожежникам вдалося ліквідувати пожежу. У результаті пожежі вогнем знищено дах площею 96 кв. м та частина кімнат будинку.

Нагадаємо, у Чернігівській області вчора, 18 липня, у результаті розрядів блискавки виникло 4 пожежі. У всіх випадках жертв і постраждалих не було.