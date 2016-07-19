Завтра в Україні практично без опадів, вдень до +28° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 20 липня в Україні температура підніметься до +28°. У більшості областей без опадів.
У Києві завтра без опадів, вночі +12°, вдень +20°. Вітер західний та північно-західний, до 7.6 м/с.
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У Львові 20 липня очікується невелика хмарність, вночі +11°, вдень +21°. Вітер західний північно-західний, слабкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +13°, вдень +22°. Вітер північно-західний, помірний.
У Вінниці в середу прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +13°, вдень +22°. Вітер північно-західний, до 6.3 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +14°, вдень +24°, вітер мінливий, помірний.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі +13°, вдень +22°. Вітер західний, помірний.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику олачность. Температура вночі +14°, вдень +25°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +16°, вдень +26°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +19°, вдень +27°. Вітер західний та північно-західний, помірний.
У Краматорську у середу можливий дощ, температура вночі +17°, вдень +23°, вітер західний та південно-західний, до 5.3 м/с.
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У Сєвєродонецьку завтра можливий дощ з грозою. Температура вночі +17°, вдень +24°. Вітер західний та південно-західний, до 5.5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+34°... +20°
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Полтава+30°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+28°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+29°... +16°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+27°... +15°
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Чернівці+27°... +18°