Завтра в Україні практично без опадів, вдень до +28° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 20 липня в Україні температура підніметься до +28°. У більшості областей без опадів.

Завтра в Україні практично без опадів / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

У Києві завтра без опадів, вночі +12°, вдень +20°. Вітер західний та північно-західний, до 7.6 м/с.

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У Львові 20 липня очікується невелика хмарність, вночі +11°, вдень +21°. Вітер західний північно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +13°, вдень +22°. Вітер північно-західний, помірний.

У Вінниці в середу прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +13°, вдень +22°. Вітер північно-західний, до 6.3 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють малохмарну погоду. Температура вночі +14°, вдень +24°, вітер мінливий, помірний.

Завтра в Україні до +28° / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +13°, вдень +22°. Вітер західний, помірний.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику олачность. Температура вночі +14°, вдень +25°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +16°, вдень +26°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +19°, вдень +27°. Вітер західний та північно-західний, помірний.

У Краматорську у середу можливий дощ, температура вночі +17°, вдень +23°, вітер західний та південно-західний, до 5.3 м/с.

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У Сєвєродонецьку завтра можливий дощ з грозою. Температура вночі +17°, вдень +24°. Вітер західний та південно-західний, до 5.5 м/с.

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