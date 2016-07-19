У Києві завтра до +20°, опадів не очікується

Згідно з даними УНІАН Погода в середу, 20 липня, у столиці опадів не очікується, температура повітря вдень +20°.

У Києві завтра без опадів / nastol.com.ua

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +18°.

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Вітер західний та північно-західний, до 7.6 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:08, а зайде о 20:59.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня в Україні температура підніметься до +28°. У більшості областей без опадів.

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