Потужна злива перетворила вулиці Дніпра на річки (фото, відео)

Після спеки в Дніпрі пройшла сильна злива.

Злива у Дніпрі / 056.ua

У деяких районах міста дощові каналізації не справлялися з потоками води. Про це повідомило місцеве видання 056.ua.

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Наприклад, біля "Міст-сіті", городяни залізли на лавочку на зупинці, щоб не промочити ноги. Глибина "водойми" була до коліна.

Злива в Дніпрі / 056.ua

А на 5-6-ій "Перемозі" стихія розійшлася: і на дорозі, і у дворах, неможливо було перейти дорогу. У житловому масиві повністю затопило дороги. Люди переходили на інший бік майже по коліно у воді.

Злива у Дніпрі / 056.ua

Також у мережі з'явилося відео зняте очевидцями з самого центру Дніпра.