Червень-2016 став найспекотнішим в сучасній історії

Минулий місяць став найспекотнішим червнем в сучасній історії.

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Про це повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Метеорологи фіксують рекордні температурні значення вже 14-й місяць поспіль.

Середня температура планети в червні склала 16,4 градуса за Цельсієм, що на 0,9 градуси вище середнього показника по червням XX століття.

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Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США почало проводити регулярні спостереження за температурою з 1880 року.

За словами вчених, потепління клімату відбувається частково завдяки впливу людини, частково - завдяки явищу Ель-Ніньо, яке представляє собою коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану.

Ефект впливу Ель-Ніньо повинен був закінчитися два місяці тому, зазначають метеорологи, проте спека укупі з рекордними темпами танення арктичних льодів залишилися.

Раніше в ООН повідомили, що глобальне потепління буде щорічно наносити світовій економіці збитків більш ніж в 2 трлн доларів до 2030 року через зниження продуктивності праці.