Сьогодні в Україні практично без опадів, вдень повітря прогріється до +28° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 20 липня в більшості українських областей опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до +28°.

В Україні сьогодні практично без опадів / galleryua.com, viktort

У столиці сьогодні можливий дощ, удень +22°. Вітер північно-західний, до 5.7 м/с.

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У Львові 20 липня без опадів, температура повітря вдень +20°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень +21°. Вітер північно-західний, до 5.5 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу без опадів. Температура +22°. Вітер північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +27°, вітер північно-західний, до 6,2 м/с.

Сьогодні в Україні до +28° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +21°, вітер західний та південно-західний, помірний.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +26°. Вітер західний та північно-західний, до 4.5 м/с.

У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +24°. Вітер північно-західний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

У Краматорську у середу дощі, удень +23°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вдень +23°. Вітер західний, до 5.0 м/с.

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