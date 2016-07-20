Сьогодні в Україні практично без опадів, вдень повітря прогріється до +28° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 20 липня в більшості українських областей опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до +28°.
У столиці сьогодні можливий дощ, удень +22°. Вітер північно-західний, до 5.7 м/с.
На українських дорогах очікуються дощі, температура підніметься до +31°
У Львові 20 липня без опадів, температура повітря вдень +20°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень +21°. Вітер північно-західний, до 5.5 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу без опадів. Температура +22°. Вітер північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +27°, вітер північно-західний, до 6,2 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +21°, вітер західний та південно-західний, помірний.
У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +26°. Вітер західний та північно-західний, до 4.5 м/с.
У Дніпрі невелика хмарність. Температура повітря +24°. Вітер північно-західний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +28°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.
У Краматорську у середу дощі, удень +23°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно, температура вдень +23°. Вітер західний, до 5.0 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+34°... +20°
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Полтава+30°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+28°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+29°... +16°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+27°... +15°
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Чернівці+27°... +18°