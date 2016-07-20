Киянам на сьогодні обіцяють дощ, вдень до +22°

Згідно з даними УНІАН Погода, 20 липня в Києві повітря прогріється до +22°, пройде дощ.

У Києві сьогодні пройдкт дощ / otzyv.ru

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +17°. Вітер північно-західний, до 5.7 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:09, а зайде о 20:57.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня в більшості українських областей опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до +28°.

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