Через сильну зливу в Китаї загинули 7 осіб

Ще семеро зникли безвісти.

Reuters

У вівторок на Китай обрушилися проливні дощі, загинули 7 людей, передає The Weather Channel. Ще сім осіб пропали без вісті.

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Однією з найбільш постраждалих від зливи провінцій країни є Хунань. Там зсув зруйнував не менше 17 будинків і пошкодив 70. Рятувальники евакуювали 650 жителів.

У деяких районах провінції Хубей випало понад 20 см опадів, що призвело до підтоплень у містах, відключень електроенергії і перебоїв водопостачання.

Нагадаємо, раніше влада Китаю оголосила жовтий рівень небезпеки у зв'язку з наближенням в ряді регіонів затяжними зливами.