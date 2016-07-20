Через сильну зливу в Китаї загинули 7 осіб

09:55, 20 липня 2016
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Ще семеро зникли безвісти.

Reuters
Reuters

У вівторок на Китай обрушилися проливні дощі, загинули 7 людей, передає The Weather Channel. Ще сім осіб пропали без вісті.

Потужна злива перетворила вулиці Дніпра на річки (фото, відео)

Однією з найбільш постраждалих від зливи провінцій країни є Хунань. Там зсув зруйнував не менше 17 будинків і пошкодив 70. Рятувальники евакуювали 650 жителів.

У деяких районах провінції Хубей випало понад 20 см опадів, що призвело до підтоплень у містах, відключень електроенергії і перебоїв водопостачання.

Нагадаємо, раніше влада Китаю оголосила жовтий рівень небезпеки у зв'язку з наближенням в ряді регіонів затяжними зливами.

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