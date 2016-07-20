Злива затопила американський штат Айова

11:16, 20 липня 2016
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У вівторок, 19 липня, проливний дощ обрушився на штат Айова.

twitter.com @BetsyFreese
Злива затопила американський штат Айова / twitter.com @BetsyFreese

У місті Де-Мойн тисячі людей залишилися без електрики, злива затопила дороги, передає The Weather Channel.

З початку року в результаті повенів у Китаї загинули 237 осіб

Національна метеорологічна служба попередила місцевих жителів про загрозу повеней, тому що річки вийшли з берегів.

Крім того, в штаті пронеслися мінімум два торнадо, інформації про пошкодження немає.

Нагадаємо, у місті Фанвуд (США) сильний вітер повалив лінії електропередач, внаслідок чого жінку вдарило струмом.

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