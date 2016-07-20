На Полтавщині через сильний вітер постраждали 15 сіл (відео)

Над деякими селами Чорнухинського району Полтавської області пронеслася буря.

На Полтавщині через сильний вітер постраждали 15 сіл / youtube.com Чорнухи 32 Меридіан

У районі багато пошкоджених шквальним вітром будівель, передає 0532.ua.

Читайте також Сильний вітер у Харкові повалив майже сотню дерев (фото)

"У Гільцях в будинку директора школи зірвало шифер, перекриття, місцями обвалилася стеля, відірвало фронтон. Добре ще, що зливи не було. Але і сильний вітер лиха накоїв. Постраждали Кизловка, Скибинці. Усього більше 10 сіл", - розповів виданню активіст Микола Лисенко.

У ГУ ДСНС Полтавщини повідомили, що на Чорнухинщині постраждали 15 сіл. Всього пошкоджено 280 будинків і господарських будівель. Також постраждали 6 шкіл, 2 дитячих саду, медична амбулаторія та ін. будівлі.

Нагадаємо, потужна злива перетворила вулиці Дніпра на річки. У деяких районах міста дощові каналізації не справлялися з потоками води.