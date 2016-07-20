На Полтавщині через сильний вітер постраждали 15 сіл (відео)

12:20, 20 липня 2016
835
0

Над деякими селами Чорнухинського району Полтавської області пронеслася буря.

youtube.com Чорнухи 32 Меридiан
На Полтавщині через сильний вітер постраждали 15 сіл / youtube.com Чорнухи 32 Меридіан

У районі багато пошкоджених шквальним вітром будівель, передає 0532.ua.

Сильний вітер у Харкові повалив майже сотню дерев (фото)

"У Гільцях в будинку директора школи зірвало шифер, перекриття, місцями обвалилася стеля, відірвало фронтон. Добре ще, що зливи не було. Але і сильний вітер лиха накоїв. Постраждали Кизловка, Скибинці. Усього більше 10 сіл", - розповів виданню активіст Микола Лисенко.

У ГУ ДСНС Полтавщини повідомили, що на Чорнухинщині постраждали 15 сіл. Всього пошкоджено 280 будинків і господарських будівель. Також постраждали 6 шкіл, 2 дитячих саду, медична амбулаторія та ін. будівлі.

Нагадаємо, потужна злива перетворила вулиці Дніпра на річки. У деяких районах міста дощові каналізації не справлялися з потоками води.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних
У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей
Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео) Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео)
В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео) В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео)
Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео) Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео)
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
751 мм
1.6 м/с
46 %
Стрічка новин