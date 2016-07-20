На Полтавщині через сильний вітер постраждали 15 сіл (відео)
Над деякими селами Чорнухинського району Полтавської області пронеслася буря.
У районі багато пошкоджених шквальним вітром будівель, передає 0532.ua.
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"У Гільцях в будинку директора школи зірвало шифер, перекриття, місцями обвалилася стеля, відірвало фронтон. Добре ще, що зливи не було. Але і сильний вітер лиха накоїв. Постраждали Кизловка, Скибинці. Усього більше 10 сіл", - розповів виданню активіст Микола Лисенко.
У ГУ ДСНС Полтавщини повідомили, що на Чорнухинщині постраждали 15 сіл. Всього пошкоджено 280 будинків і господарських будівель. Також постраждали 6 шкіл, 2 дитячих саду, медична амбулаторія та ін. будівлі.
Нагадаємо, потужна злива перетворила вулиці Дніпра на річки. У деяких районах міста дощові каналізації не справлялися з потоками води.
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