На дорогах України температура підніметься до +27°, місцями пройдуть дощі
Сьогодні і в четвер на дорогах України переважно без опадів, температура до +27°.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +22°... +27°. Завтра на цьому маршруті температура до +28°, місцями пройдуть дощі.
На трасі Київ - Ужгород у Житомирській області пройде дощ, температура в дорозі +17° ... +22°. У четвер очікуються опади, температура до +24°.
Сьогодні в Україні практично без опадів, вдень повітря прогріється до +28° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +26°, переважно без опадів. Завтра на даному маршруті у Київській та Полтавській областях очікуються дощі, температура до +26°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура в дорозі до +23°. 21 липня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати дощі, температура +18°... +23°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні практично без опадів, температура +20° ... +23°. За даним напрямом у четвер місцями пройдуть дощі, температура до +24°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +15°
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Запоріжжя+33°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +19°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+34°... +20°
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Полтава+30°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+28°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+29°... +16°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+27°... +15°
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Чернівці+27°... +18°