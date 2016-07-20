На дорогах України температура підніметься до +27°, місцями пройдуть дощі

Сьогодні і в четвер на дорогах України переважно без опадів, температура до +27°.

На дорогах України переважно без опадів / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +22°... +27°. Завтра на цьому маршруті температура до +28°, місцями пройдуть дощі.

На трасі Київ - Ужгород у Житомирській області пройде дощ, температура в дорозі +17° ... +22°. У четвер очікуються опади, температура до +24°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +26°, переважно без опадів. Завтра на даному маршруті у Київській та Полтавській областях очікуються дощі, температура до +26°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура в дорозі до +23°. 21 липня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати дощі, температура +18°... +23°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні практично без опадів, температура +20° ... +23°. За даним напрямом у четвер місцями пройдуть дощі, температура до +24°.

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