На Харківщині за добу ліквідували 3 пожежі через влучення блискавок

12:45, 20 липня 2016
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Протягом доби 19 липня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 11 виїздів для гасіння пожеж, з яких 3 сталися через влучення блискавки.

/ kharkiv.mns.gov.ua
Харківські пожежники вчора ліквідували 3 пожежі через блискавку / kharkiv.mns.gov.ua

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

Так, о 6:19 підрозділ ДСНС Богодухівського району виїжджав по сигналу тривога до приватного сектору по вулиці Центральній, 5 в селі Кадниця. На момент прибуття рятувальників горіла господарча будівля на площі 40 квадратних метрів. О 8:12 пожежу було ліквідовано.

О 13:46 рятувальники виїжджали до села Савинці Балаклійського району. Там поблизу будинку по вулиці П’ятихатки, 7 горіло дерево. О 14:07 пожежу було ліквідовано.

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О 15:41 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у приватному житловому будинку по вулиці Балтійській, 5 села Трійчате Первомайського району. На момент прибуття рятувальників горіли дерев’яні конструкції даху та фронтон на площі близько 5 квадратних метрів. О 16:34 пожежу було ліквідовано.

Усі три випадки виникли через влучення блискавки.

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