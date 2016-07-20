Жертви були жителями села в префектурі Нгари.

У Тибеті через сходження лавини загинули 9 осіб / twitter.com @XHNews

Як повідомляє The Weather Channel, сніг також поховав під собою 350 овець і 110 яків. Крім того, на льодовиках з'явилися тріщини.

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Рятувальники вважають, що існує небезпека сходження нових лавин, тому евакуювали місцевих жителів.

Нагадаємо, щонайменше четверо людей загинули під час сходження лавини в італійських Альпах, рятувальники шукають інших зниклих альпіністів, які могли опинитися під снігом.