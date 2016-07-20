У Донецькій області удари блискавки спричинили дві пожежі

Учора, 19 липня, на території Донецької області негода спричинила багато шкоди та заподіяла великих збитків населенню.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, 19 липня о 07:25 до Служби порятунку на номер "101" надійшло повідомлення про те, що в місті Лимані по вулиці Оборони блискавка влучила в житловий будинок та спричинила пожежу. До місця події були направлені рятувальники. По прибуттю на місці події було встановлено, що горить 30 кв. м покрівлі житлового будинку. Завдяки діям вогнеборців о 07:40 пожежу було локалізовано, а о 09:15 - ліквідовано. Жертв та потерпілих не було.

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Цього ж дня о 08:50 на номер "101" надійшло чергове повідомлення про пожежу, спричинену розрядом блискавки. Цього разу палала насосна станція, розташована поблизу села Дібрового Лиманського району Донецької області. До місця події негайно виїхало чергове відділення 69-ої Державної пожежно-рятувальної частини. Пожежу було локалізовано о 09:23. О 10:01 пожежу було остаточно ліквідовано. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав, було знищено 50 кв. м покрівлі та 100 кв. м дерев’яного облицювання.

Нагадаємо, протягом доби 19 липня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 11 виїздів для гасіння пожеж, з яких 3 сталися через влучання блискавки.